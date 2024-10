Chi è Francesco Spano, dalle polemiche all'Unar fino al Mic. Apprezzato come manager, finì in un’inchiesta delle Iene (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È durata solo dieci giorni, passati tra le polemiche , l’esperienza di Francesco Spano al ministero della Cultura come capo di gabinetto. Già la sua nomina , decisa dal ministro Alessandro Giuli poco dopo il suo insediamento, era finita nel mirino dei gruppi Pro Vita , che lo avevano attaccato per una vicenda che nel 2017 lo aveva portato a dimettersi dall’ Unar , l’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Feedpress.me - Chi è Francesco Spano, dalle polemiche all'Unar fino al Mic. Apprezzato come manager, finì in un’inchiesta delle Iene Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È durata solo dieci giorni, passati tra le, l’esperienza dial ministero della Culturacapo di gabinetto. Già la sua nomina , decisa dal ministro Alessandro Giuli poco dopo il suo insediamento, era finita nel mirino dei gruppi Pro Vita , che lo avevano attaccato per una vicenda che nel 2017 lo aveva portato a dimettersi dall’, l’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni

Meloni: 'L'intesa Italia-Albania funzionerà. Danno erariale? da quelli del Superbonus non lo accetto' - Francesco Spano. "Le accuse di danno erariale da quelli dei banchi a rotelle, da quelli del Superbonus anche no". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla celebrazione per gli 80 anni del ... (ansa.it)

Meloni: 'L'intesa Italia-Albania funzionerà. Patarnello? non complotto ma menefreghismo del voto' - 'Sono determinata ad andare avanti' ha detto la premier alla festa de Il Tempo. "Le accuse di danno erariale da quelli del Superbonus e dei banchi a rotelle" sono inaccettabili (ANSA) ... (ansa.it)

MiC, Spano: "Mi dimetto, contro di me attacchi sgradevoli" - Il Ministro della Cultura Giuli: "A lui va la mia convinta solidarietà per il barbarico clima di mostrificazione cui è sottoposto in queste ore". (primapaginanews.it)