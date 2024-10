Primacampania.it - Caporalato e abbigliamento falsificato nel Napoletano: fabbrica sequestrata dalle Fiamme Gialle

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) OTTAVIANO – La Guardia di Finanza ha individuato e sequestrato a Ottaviano, in provincia di Napoli, unamanifatturiera abusiva nella quale lavoravano 15 bengalesi, due in nero, vittime di. Due loro connazionali sono stati denunciati. I controlli dellesono scattati nella zona industriale dove nella, senza autorizzazioni, venivano realizzati capi die accessori. I finanzieri di Ottaviano hanno sequestrato il complesso industriale, ampio circa 350 metri quadrati, 67 macchinari per la lavorazione tessile, oltre 33.000 capi di(tra prodotti finiti e semilavorati), 1.500 etichette riportanti l’indicazione “Made in Italy”, 5.300 mt. di fibra elastica e oltre 8,5 quintali di rifiuti speciali non pericolosi.