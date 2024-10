Bce, Lagarde: non seguiamo un sequenza lineare di tagli ai tassi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – Dopo il nuovo taglio di ottobre alla Bce “non abbiamo una sequenza lineare e sitematica su cui procedere sui tassi di interesse. Abbiamo ribadito più volte che siamo legati ai dati e che guardiamo a tutti i dati disponibili”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante una conversazione all’Atlantic Council a Washington, a margine delle assemblee autunnali di Fmi e Banca mondiale. Quando abbiamo tagliato a ottobre eravamo fiduciosi che la disinflazione era ben incanalata e che potevano ritirare ancora la restrizione monetaria. Ma ovviamente dobbiamo esser cauti – ha aggiunto – perché i dati perverranno e ci diranno quale sia lo stato dell’economia”. L'articolo Bce, Lagarde: non seguiamo un sequenza lineare di tagli ai tassi proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (askanews) – Dopo il nuovoo di ottobre alla Bce “non abbiamo unae sitematica su cui procedere suidi interesse. Abbiamo ribadito più volte che siamo legati ai dati e che guardiamo a tutti i dati disponibili”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine, durante una conversazione all’Atlantic Council a Washington, a margine delle assemblee autunnali di Fmi e Banca mondiale. Quando abbiamoato a ottobre eravamo fiduciosi che la disinflazione era ben incanalata e che potevano ritirare ancora la restrizione monetaria. Ma ovviamente dobbiamo esser cauti – ha aggiunto – perché i dati perverranno e ci diranno quale sia lo stato dell’economia”. L'articolo Bce,: nonundiaiproviene da Ildenaro.it.

