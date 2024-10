Avetrana, stop alla messa in onda della serie sull'omicidio di Sarah Scazzi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) stop alla messa in onda di Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie che racconta del brutale omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto il 26 agosto 2010 per mano dalla zia Cosima e dalla cugina Sabrina, per una banale gelosia. Le due stanno scontando l'ergastolo (fine pena mai), mentre lo zio Michele Misseri ha scontato otto anni per occultamento di cadavere e, nel febbraio scorso, è stato scarcerato. Dopo le polemiche, il caos mediatico e le critiche da parte del pubblico di essere un prodotto seriale “di cattivo gusto”, la serie - già presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma - doveva debuttare il 25 ottobre, ma la sua uscita su Disney+ è stata temporaneamente sospesa. Panorama.it - Avetrana, stop alla messa in onda della serie sull'omicidio di Sarah Scazzi Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)indi– Qui non è Hollywood, lache racconta del brutaledi, avvenuto il 26 agosto 2010 per mano dzia Cosima e dcugina Sabrina, per una banale gelosia. Le due stanno scontando l'ergastolo (fine pena mai), mentre lo zio Michele Misseri ha scontato otto anni per occultamento di cadavere e, nel febbraio scorso, è stato scarcerato. Dopo le polemiche, il caos mediatico e le critiche da parte del pubblico di essere un prodotto seriale “di cattivo gusto”, la- già presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma - doveva debuttare il 25 ottobre, ma la sua uscita su Disney+ è stata temporaneamente sospesa.

