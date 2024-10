Allerta arancione in Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È Allerta arancione per le cattive condizioni metereologiche in quattro regioni: Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto. Ancora piogge, inoltre, sulle regioni Centro-settentrionali. Un flusso di correnti meridionali, umide ed instabili, continuerà infatti ad interessare il nostro Paese causando, domani, fenomeni di maltempo in particolar modo sui settori tirrenici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. Quotidiano.net - Allerta arancione in Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Èper le cattive condizioni metereologiche in quattro regioni:. Ancora piogge, inoltre, sulle regioni Centro-settentrionali. Un flusso di correnti meridionali, umide ed instabili, continuerà infatti ad interessare il nostro Paese causando, domani, fenomeni di maltempo in particolar modo sui settori tirrenici centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri.

