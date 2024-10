Vertice BRICS, Putin riunisce 36 paesi (Di martedì 22 ottobre 2024) Una grande vetrina per Vladimir Putin, il presidente russo che l’Occidente avrebbe voluto isolare dopo che questi ha fatto invadere dalle sue truppe l’Ucraina, che da oggi e fino a giovedì ospita il 16mo Vertice annuale dei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) a Kazan, con la partecipazione complessiva di 36 paesi e sei Imolaoggi.it - Vertice BRICS, Putin riunisce 36 paesi Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Una grande vetrina per Vladimir, il presidente russo che l’Occidente avrebbe voluto isolare dopo che questi ha fatto invadere dalle sue truppe l’Ucraina, che da oggi e fino a giovedì ospita il 16moannuale dei(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) a Kazan, con la partecipazione complessiva di 36e sei

A Kazan al via il vertice Brics : Putin fa la conta degli alleati per la sfida all’Occidente - Ci sarà invece il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Fa rumore l’assenza del saudita Bin Salman Uno dei temi centrali del vertice Brics sarà la proposta di creare un’alternativa al Fondo Monetario Internazionale, avanzata dalla Russia: un tentativo di contrastare la pressione politica delle nazioni occidentali e un primo passo verso un “nuovo ordine mondiale” auspicato dalle economie ... (Lettera43.it)

Brics - la Russia apre il vertice a Kazan : 32 paesi presenti - Putin vedrà Guterres - Lula in videoconferenza per motivi di salute Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha annullato il previsto viaggio in Russia a causa di una lieve emorragia cerebrale nella parte posteriore della testa, riportata dopo una caduta in bagno. Iran, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita si sono uniti a gennaio. (Lapresse.it)

La Russia ospita il vertice BRICS - L’Ucraina critica il Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, per la sua presunta intenzione di partecipare al vertice. È prevista la partecipazione al vertice […]. La Russia ospita il vertice del gruppo BRICS. La Russia ospita il vertice BRICS La Russia ospita il vertice del gruppo delle economie emergenti BRICS, che inizierà oggi e durerà tre giorni. (Periodicodaily.com)