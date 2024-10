Vaccinazioni infantili in Africa: l’impegno della comunità internazionale per un futuro migliore (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione della salute infantile in Africa è al centro di un acceso dibattito globale. La necessità di aumentare le Vaccinazioni dei bambini in questo continente è diventata urgente, con aspettative di vita preoccupantemente basse. Durante il recente incontro del G7 Industry Stakeholders, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha sottolineato l’importanza di mobilitare le risorse disponibili per affrontare questa crisi. L’azione collettiva del mondo industriale e la cooperazione internazionale sono fondamentali per migliorare le condizioni di vita di milioni di bambini. La situazione sanitaria in Africa L’Africa affronta una sfida sanitaria senza precedenti, in particolare per quanto riguarda la salute infantile. Gaeta.it - Vaccinazioni infantili in Africa: l’impegno della comunità internazionale per un futuro migliore Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questionesalute infantile inè al centro di un acceso dibattito globale. La necessità di aumentare ledei bambini in questo continente è diventata urgente, con aspettative di vita preoccupantemente basse. Durante il recente incontro del G7 Industry Stakeholders, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha sottolineato l’importanza di mobilitare le risorse disponibili per affrontare questa crisi. L’azione collettiva del mondo industriale e la cooperazionesono fondamentali per migliorare le condizioni di vita di milioni di bambini. La situazione sanitaria inL’affronta una sfida sanitaria senza precedenti, in particolare per quanto riguarda la salute infantile.

