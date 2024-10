Uccide uccellini di diverse specie protette e aggredisce volontari Wwf: cacciatore nei guai (Di martedì 22 ottobre 2024) Il cacciatore era stato accusato dai volontari del Wwf per l'utilizzo degli strumenti acustici di richiamo illegali e per aver abbattuto 27 uccellini che facevano parte di specie protette. L'intervento delle forze dell'ordine ha consentito il sequestro del fucile, della fauna abbattuta e dei richiami acustici. Fanpage.it - Uccide uccellini di diverse specie protette e aggredisce volontari Wwf: cacciatore nei guai Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilera stato accusato daidel Wwf per l'utilizzo degli strumenti acustici di richiamo illegali e per aver abbattuto 27che facevano parte di. L'intervento delle forze dell'ordine ha consentito il sequestro del fucile, della fauna abbattuta e dei richiami acustici.

