This is Me verso il mercoledì sera (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli ospiti della prima puntata ve li abbiamo svelati. Ma c’è una cosa che ancora non si conosce su This is Me: la collocazione. Possiamo innanzitutto mettere a tacere i rumors che parlano di una collocazione nel sabato sera orfano di Tu si que vales. La serata pre festiva non è mai stata presa in considerazione, e, del resto, non sembra nemmeno quella più giusta. La collocazione designata, salvo variazioni, è al mercoledì, serata che Canale 5 attualmente destina all’intrattenimento con la messa in onda di Io Canto. This is Me andrebbe in onda, dunque, contro La Corrida di Amadeus. Il programma andrà in onda da novembre. This is Me verso il mercoledì sera Davide Maggio. Davidemaggio.it - This is Me verso il mercoledì sera Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli ospiti della prima puntata ve li abbiamo svelati. Ma c’è una cosa che ancora non si conosce suis Me: la collocazione. Possiamo innanzitutto mettere a tacere i rumors che parlano di una collocazione nel sabatoorfano di Tu si que vales. Lata pre festiva non è mai stata presa in considerazione, e, del resto, non sembra nemmeno quella più giusta. La collocazione designata, salvo variazioni, è alta che Canale 5 attualmente destina all’intrattenimento con la messa in onda di Io Canto.is Me andrebbe in onda, dunque, contro La Corrida di Amadeus. Il programma andrà in onda da novembre.is MeilDavide Maggio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nina Moric ha una crisi mistica? Ecco l'ultima spifferata di Alberto Dandolo sulla modella - Il giornalista, penna di Dagospia e Oggi, scrive: "Il giornalista, penna di Dagospia e Oggi, scrive: " Prega in latino dalla mattina alla sera e viene spesso avvistata in una chiesetta a Milano ... (rtl.it)

Migranti, la polemica durerà a lungo - ITALIA. L’ultima speranza delle opposizioni e di tutta la sinistra (ma anche di una parte della magistratura) è che Sergio Mattarella non firmi il decreto varato ieri sera dal Consiglio dei ministri e ... (ecodibergamo.it)

Luisa Ranieri: Embracing Roles Beyond Beauty and Finding Strength in Vulnerability - Luisa Ranieri was never a rebellious child. In an interview with Corriere della Sera, she recalls being "almost dyslexic due to shyness, reserved, modest, very protected by my parents who ... (ilmessaggero.it)