Sondrio, serve un servizio taxi all'altezza (Di martedì 22 ottobre 2024) Un servizio taxi all’altezza di una città capoluogo di provincia e che sappia rispondere alle esigenze di residenti e turisti: è quello che chiedono, in un’interrogazione che verrà discussa venerdì in consiglio comunale, i consiglieri di Sondrio Democratica Donatella Di Zinno, Alessandro Spolini Sondriotoday.it - Sondrio, serve un servizio taxi all'altezza Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Unall’di una città capoluogo di provincia e che sappia rispondere alle esigenze di residenti e turisti: è quello che chiedono, in un’interrogazione che verrà discussa venerdì in consiglio comunale, i consiglieri diDemocratica Donatella Di Zinno, Alessandro Spolini

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sondrio - si è insediato il nuovo prefetto Anna Pavone : “Questa è una casa aperta - siamo al servizio dei cittadini” - E’ un ambito che mi piace molto perché racchiude il senso del nostro mestiere: portare i soccorsi alle popolazioni è una delle nostre attività principali”. La nuova rappresentante dello Stato in provincia, sportiva con un passato di nuotatrice agonistica e di pallanuotista, ama la montagna e già ha frequentato, da trekker, Santa Caterina Valfurva, Livigno e lo Stelvio. (Ilgiorno.it)

Sondrio - l'intelligenza artificiale al servizio della cultura - L'intelligenza artificiale al servizio della divulgazione della cultura: il progetto Dida assistente digitale, presentato dal Comune di Sondrio in un partenariato con altri enti sul bando regionale InnovaCultura, è stato finanziato con quasi 120 mila euro. Si rivolge a diverse categorie di... (Sondriotoday.it)

Banca Popolare di Sondrio - Giorgetti ospite il 28/9. Stoppani : “Onorati - banche al servizio delle persone” - E soprattutto non può esserlo il banchiere. Dietro i numeri ci sono persone e le banche sono e continueranno ad essere il braccio operativo dell’economia italiana, fatte di uomini e donne in carne ed […]. Il ministro dell'Economia all'evento 'La banca non è un algoritmo' La banca non è un algoritmo e non lo deve diventare. (Sbircialanotizia.it)