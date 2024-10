Servizio navetta gratuito per il Teatro Maria Caniglia: un’opportunità per le comunità locali (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Teatro Maria Caniglia di Sulmona offre un Servizio navetta gratuito chiamato “Prossima fermata Teatro“, grazie a un’iniziativa che mira ad agevolare l’accesso alla cultura per i residenti di diverse comunità circostanti. Questa collaborazione tra Meta Aps e i Comuni di Gagliano Aterno, Villalago, Scanno, Anversa degli Abruzzi, Bugnara e Pacentro non solo facilita il trasporto per gli spettatori, ma offre anche l’opportunità di assistere a spettacoli di prosa a prezzi ridotti. Il Servizio è parte del progetto “Gagliano welFARE – Accesso alla cultura“, ideato dal sindaco Luca Santilli, e rappresenta un passo significativo verso l’inclusione culturale dei cittadini. Dettagli sul Servizio navetta Il Servizio navetta è attivo in concomitanza con gli spettacoli in cartellone della stagione di prosa 2023/2024. Gaeta.it - Servizio navetta gratuito per il Teatro Maria Caniglia: un’opportunità per le comunità locali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildi Sulmona offre unchiamato “Prossima fermata“, grazie a un’iniziativa che mira ad agevolare l’accesso alla cultura per i residenti di diversecircostanti. Questa collaborazione tra Meta Aps e i Comuni di Gagliano Aterno, Villalago, Scanno, Anversa degli Abruzzi, Bugnara e Pacentro non solo facilita il trasporto per gli spettatori, ma offre anche l’opportunità di assistere a spettacoli di prosa a prezzi ridotti. Ilè parte del progetto “Gagliano welFARE – Accesso alla cultura“, ideato dal sindaco Luca Santilli, e rappresenta un passo significativo verso l’inclusione culturale dei cittadini. Dettagli sulIlè attivo in concomitanza con gli spettacoli in cartellone della stagione di prosa 2023/2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via al servizio navetta per gli studenti traslocati per i lavori a scuola - Partirà lunedì 7 ottobre il servizio di navetta scolastica per i bambini accompagnati dai genitori della Scuola Primaria ex “Lombardo Radice” di Caserta, che attualmente svolgono le lezioni nel plesso di Piazza Cavour. Il servizio viene avviato in attesa del completamento delle procedure di... (Casertanews.it)

Alunni trasferiti per i lavori a scuola ma servizio navetta ancora fermo al palo - Il comitato spontaneo formato dai genitori degli alunni iscritti al plesso ex Lombardo Radice di via Roma segnala che, ad oggi, non vi è traccia del servizio navetta, indispensabile per garantire il diritto allo studio a tutti i piccoli studenti “traslocati” a piazza Cavour, a tre chilometri di... (Casertanews.it)

Attivo il servizio navetta gratuito per gli studenti delle scuole superiori - . A partire dal primo giorno di scuola il servizio navetta gratuito per gli studenti delle scuole superiori, residenti del Comune di Albignasego, è attivo con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti verso gli istituti scolastici di Padova che non sono adeguatamente coperti dal trasporto pubblico. (Padovaoggi.it)