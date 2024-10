Serie A, Giudice Sportivo: un turno di stop per Reijnders e altri tre (Di martedì 22 ottobre 2024) Saranno quattro i giocatori a saltare per squalifica la nona giornata di Serie A. Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Saranno quattro i giocatori a saltare per squalifica la nona giornata diA. Sono state rese note le decisioni deldopo

Serie A - Giudice Sportivo 8ª giornata : Douglas Luiz graziato! C’è Inzaghi - Nessun provvedimento per l’Inter o i suoi calciatori. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti riguardo l’ultima giornata di campionato. I PROVVEDIMENTI – Come da previsione, Douglas Luiz non è stato squalificato dal Giudice Sportivo nonostante la prova TV del colpo ai danni di Patric, in Juventus-Lazio. (Inter-news.it)

Calcio : Serie B. Giudice - due turni a Kurtic - uno a Possanzini - Un turno di squalifica per Rugge . Lo ha deciso il giudice sportivo della serie B dopo le gare dell'ultimo turno. Fermato per un turno anche Ruggero (Juve Stabia). MILANO - Due turni di stop per Kurtic (Sudtirol) "per avere, al 48° del primo tempo, rivolto espressione ingiuriosa al Direttore di gara". (Ilgiornaleditalia.it)

Serie A - Giudice Sportivo 7ª giornata : batosta per Theo Hernandez! - I PROVVEDIMENTI – Prima sanzione per Yann Bisseck, unica ammonizione per i nerazzurri in Inter-Torino. Una giornata di squalifica, invece, per Francisco Conceicao dopo la clamorosa simulazione nei minuti finali di Juventus-Cagliari. SERIE A – GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICATI SETTIMA GIORNATA Due giornate: Theo Hernandez (Milan); Una giornata: Woyo Coulibaly (Parma), Loayza Maripan (Torino), ... (Inter-news.it)