Scoperti 16 lavoratori in nero dalle Fiamme Gialle in due strutture turistiche dell’Alto Tirreno

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un recente intervento della Guardia di Finanza di Cosenza ha svelato una significativa esposizione al lavoro sommerso nel settore turisticocalabrese. Sedici, tra cui uno privo di permesso di soggiorno, sono statimentre prestavano servizio in duericettive nel territorio di Diamante e Scalea. L’operazione, parte di una serie di controlli mirati, ha portato a sanzioni ingenti per le aziende coinvolte. Ispezioni nellericettive Gli agenti della Tenenza di Scalea hanno avviato controlli specifici per garantire la legalità e il rispetto delle normative nel settore turistico-ricettivo. Le ispezioni hanno coinvolto un albergo di prima categoria superior a Diamante e un’attività commerciale a Scalea.