Schianto tremendo, 7 atleti di una squadra muoiono così: avevano tra i 15 e i 19 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Sette giovani atleti hanno perso la vita in un tragico incidente stradale in Brasile, sulle autostrade dello stato meridionale del Rio Grande do Sul. Il veicolo su cui viaggiava la squadra di canottaggio è stato travolto da un camion, i cui freni avrebbero ceduto, causando un devastante Schianto. L’incidente, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ha provocato la morte di nove persone in totale, tra cui l’autista e il coordinatore della squadra. Giovani tra i 15 e i 19 anni tra le vittime L’incidente ha colpito duramente la comunità di Pelotas, la città da cui proveniva il gruppo di canottieri, impegnati in un progetto sociale promosso dal municipio. Il furgone stava facendo ritorno dopo aver partecipato al campionato brasiliano a San Paolo. I sette giovani, di età compresa tra i 15 e i 19 anni, facevano parte di un promettente gruppo sportivo. Thesocialpost.it - Schianto tremendo, 7 atleti di una squadra muoiono così: avevano tra i 15 e i 19 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sette giovanihanno perso la vita in un tragico incidente stradale in Brasile, sulle autostrade dello stato meridionale del Rio Grande do Sul. Il veicolo su cui viaggiava ladi canottaggio è stato travolto da un camion, i cui freni avrebbero ceduto, causando un devastante. L’incidente, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ha provocato la morte di nove persone in totale, tra cui l’autista e il coordinatore della. Giovani tra i 15 e i 19tra le vittime L’incidente ha colpito duramente la comunità di Pelotas, la città da cui proveniva il gruppo di canottieri, impegnati in un progetto sociale promosso dal municipio. Il furgone stava facendo ritorno dopo aver partecipato al campionato brasiliano a San Paolo. I sette giovani, di età compresa tra i 15 e i 19, facevano parte di un promettente gruppo sportivo.

