Schiacciata dal camion dei rifiuti e incenerita Una morte orribile per Agostina 24 anni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una tragica notizia ha scosso la comunità di Palma di Maiorca, dove una giovane studentessa di 24Rubini Medina, ha perso la vita in un incidente avvenuto in un impianto di smaltimento. La giovane, originaria dell’Argentina, si trovava sull’isola per motivi di studio e aveva trascorso una serata con amici prima della fatalità. Secondo le testimonianze raccolte,e i suoi amici avevano passato una serata spensierata, godendo della vita notturna di Maiorca. >> Terribile incidente, morti 7 atleti della stessa squadra Dopo aver lasciato un locale, la giovane ha deciso di recuperare alcuni effetti personali da un bidone della spazzatura. Purtroppo, questa scelta si è rivelata fatale. Mentre cercava di estrarre ciò che le serviva, undell’immondizia è arrivato per svuotare il contenitore.