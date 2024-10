Scherma, Nocera Inferiore: risultati prove regionali di spada under 17 e 20 (Di martedì 22 ottobre 2024) San Nicola, circolo Posillipo e Accademia Beneventana protagoniste alla prima prova di qualificazione di spada ai cadetti e giovani: i risultati di Nocera Nocera – Successi, stoccate e tante emozioni ha saputo raccontare il PalaCoscioni di Nocera Inferiore che, nel weekend, ha fatto da teatro alle prove di qualificazione di spada maschile e femminile, Cadetti (under 17) e Giovani (under 20). Le prove nazionali si svolgeranno per tutti i qualificati a Legnano il 16 e il 17 novembre. Monopolio del Club Scherma San Nicola nelle gare maschili di spada. Tra i Cadetti ha svettato la prestazione di Lorenzo Masecchia che, nell’atto conclusivo, ha avuto la meglio su Francesco Perone, portacolori del Circolo Nautico Posillipo, per 15-12. Il vincitore aveva precedentemente superato, nel derby targato San Nicola, il compagno di sala, Domenico Romeo, col risultato di 15-9. Puntomagazine.it - Scherma, Nocera Inferiore: risultati prove regionali di spada under 17 e 20 Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) San Nicola, circolo Posillipo e Accademia Beneventana protagoniste alla prima prova di qualificazione diai cadetti e giovani: idi– Successi, stoccate e tante emozioni ha saputo raccontare il PalaCoscioni diche, nel weekend, ha fatto da teatro alledi qualificazione dimaschile e femminile, Cadetti (17) e Giovani (20). Lenazionali si svolgeranno per tutti i qualificati a Legnano il 16 e il 17 novembre. Monopolio del ClubSan Nicola nelle gare maschili di. Tra i Cadetti ha svettato la prestazione di Lorenzo Masecchia che, nell’atto conclusivo, ha avuto la meglio su Francesco Perone, portacolori del Circolo Nautico Posillipo, per 15-12. Il vincitore aveva precedentemente superato, nel derby targato San Nicola, il compagno di sala, Domenico Romeo, col risultato di 15-9.

