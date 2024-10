Regionali Umbria, le altre liste in corsa. Sono sette gli “outsider” che competono (Di martedì 22 ottobre 2024) Perugia, 22 ottobre 2024 – Tutti ammessi i candidati e le candidate presidenti della Regione Umbria e le 23 liste per le elezioni del 17 e 18 novembre. Lo ha stabilito l’ufficio unico circoscrizionale di Perugia dove ieri mattina si è svolto il sorteggio per l’ordine sulla scheda e sul manifesto elettorale. Lanazione.it - Regionali Umbria, le altre liste in corsa. Sono sette gli “outsider” che competono Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Perugia, 22 ottobre 2024 – Tutti ammessi i candidati e le candidate presidenti della Regionee le 23per le elezioni del 17 e 18 novembre. Lo ha stabilito l’ufficio unico circoscrizionale di Perugia dove ieri mattina si è svolto il sorteggio per l’ordine sulla scheda e sul manifesto elettorale.

