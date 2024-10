Donnaup.it - Panini Rustici Napoletani: l’antipasto che non ti aspetti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Isono dei mini pan brioche tempestati di salumi a tocchetti, perfetti per stuzzicare in qualsiasi momento della giornata o come antipasto. Questa ricetta ci permette, tra l’altro, di riciclare gli avanzi di salame e prosciutto, guanciale e pancetta che occhieggiano dal frigo. Il procedimento per realizzarli è piuttosto semplice, ma i tempi di riposo sono lunghi e richiedono almeno 4 ore di lievitazione fino al raddoppio del volume iniziale dell’impasto. Per prepararli, possiamo inserire gli ingredienti nella planetaria o procedere a mano, indifferentemente perché non è necessaria alcuna maestria in particolare, ma solo un po’ di buona volontà! Una volta pronti, si conservano a temperatura ambiente per 4 giorni al massimo, ben protetti in una busta per alimenti.