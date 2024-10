Non dovevo farlo Grande Fratello le scuse di Enzo Paolo dopo la richiesta degli autori

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)la puntata in diretta delTurchi ha deciso di parlare con tutti gli altri concorrenti e di rivolgersi anche verso le telecamere. Ha ricevuto unadagli, che lo hanno chiamato in confessionale, e immediatamente ha accettato di chiedere umilmente scusa per un comportamento che ha creato non poche polemiche fuori dal reality show. Dunque, alsi era reso protagonista di uno scivolone e ora ha dovuto chiedere scusa, specificando che non avrebbe mai voluto rendersi protagonista di un commento del genere. Queste le sue prime parole: “La famiglia ha frainteso qualcosa che ho detto, forse mi sono espresso male. Il mio obiettivo era dire che quando uno vuole ce la fa, lui giocava a calcio, era un ragazzo che come me arrabattava per poter fare delle cose.