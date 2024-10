Morì nel campo di concentramento: tornano a Portogruaro le spoglie di Amedeo Morassutto, il soldato che si oppose ai nazisti. Avrebbe cento anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Portogruaro - Il 6 novembre prossimo Amedeo Morassutto Avrebbe compiuto cent?anni. Proprio quel giorno, le spoglie mortali di questo giovane soldato, morto in un campo di concentramento Ilgazzettino.it - Morì nel campo di concentramento: tornano a Portogruaro le spoglie di Amedeo Morassutto, il soldato che si oppose ai nazisti. Avrebbe cento anni Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 22 ottobre 2024)- Il 6 novembre prossimocompiuto cent?. Proprio quel giorno, lemortali di questo giovane, morto in undi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come siamo arrivati al nostro campo di concentramento - Qualche giorno fa ero stipata in un autobus di linea e al semaforo di un grande incrocio c’erano dei ragazzi che vendevano fazzoletti, o ti proponevano di lavare dei vetri. […] The post Come siamo arrivati al nostro campo di concentramento first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Soldato casertano morì a 21 anni nel campo di concentramento : i resti tornano a casa dopo 80 anni - Un momento di profonda commozione si appresta a segnare la storia di Parete. Il 9 ottobre 2024 sarà ricordato come il giorno in cui il soldato Sabatino Nicola, caduto durante la Seconda Guerra Mondiale, inizia il suo viaggio di ritorno a casa, dopo più di 80 anni. Stamattina, i suoi resti sono... (Casertanews.it)

Pietra d’inciampo in piazza Castello ricorda Gianfranco Lupatini morto nel campo di concentramento - Così si legge sulla pietra di inciampo posata domenica mattina in piazza Castello e dedicata al lodigiano morto nel 1944 in un campo di concentramento nazista. . Secondo le stime approssimative furono almeno 4. 1944 a Gross Lubars". L. "In Lodi abitava Gianfranco Lupatini, nato nel 1915, internato militare Stalag XI-A, assassinato il 4. (Ilgiorno.it)