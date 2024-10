Milan-Club Brugge 3-1 Fonseca | Bene i sostituti nessun problema con Leao

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Abbiamo iniziato senza intensità, con circolazione di palla troppo lenta. Quando sono entrati Okafor e Chukwueze la partita è però cambiata. Hanno portato più energia. Dopo il 2-1 abbiamo fatto cose molto buone”. Lo ha detto Paulodopo la vittoria del suoin casa contro il Bruges. “Non c’ècon. Non l’ho tolto per punizione. In quel momento avevo bisogno di Okafor e Chukwueze. È un qualcosa che va visto come la normalità. Siamo stati aggressivi solamente dopo il 2-1. Siamo migliorati tanto quando Pulisic ha giocato in mezzo e non come esterno. Ora studierò il Bologna per capire chi schierare. Mi è spiaciuto per l’annullamento del gol di Camarda. Sia lui che la squadra meritavano quel momento. Peccato, è stato un momento molto bello per un giovane che merita di stare nel nostro gruppo e che ha lavorato tanto.