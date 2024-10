Messico, sacerdote assassinato da due sicari in moto (Di martedì 22 ottobre 2024) Celebrati in Messico i funerali di padre Marcelo Pèrez, sacerdote gesuita assassinato domenica sera da due sicari in moto. Servizio di Rita Salerno Messico, sacerdote assassinato da due sicari in moto TG2000. Tv2000.it - Messico, sacerdote assassinato da due sicari in moto Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Celebrati ini funerali di padre Marcelo Pèrez,gesuitadomenica sera da duein. Servizio di Rita Salernoda dueinTG2000.

