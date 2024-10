Macagi, tegola Ceccardi. Tendine d’Achille rotto (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ospedale di Monopoli viene operato stamattina Juan Francisco Ceccardi (nella foto) il centrale-terzino della Macagi Cingoli, che durante la partita disputata al domicilio del Conversano si è infortunato subendo la rottura del Tendine d’Achille della gamba sinistra. Stagione finita, per l’atleta italo-argentino che stava progressivamente dimostrando le proprie qualità, affermandosi come pedina indispensabile. Al quarto d’ora del secondo tempo, Ceccardi è scivolato sul parquet: subito ci si è resi conto della gravità dell’incidente e, consapevole dell’accaduto, la squadra ne ha psicologicamente risentito. Affrontando il capolista Conversano vittorioso 32-25, la Macagi Cingoli ha scrollato l’imbattibilità stagionale degli avversari che procedono a punteggio pieno. Ilrestodelcarlino.it - Macagi, tegola Ceccardi. Tendine d’Achille rotto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ospedale di Monopoli viene operato stamattina Juan Francisco(nella foto) il centrale-terzino dellaCingoli, che durante la partita disputata al domicilio del Conversano si è infortunato subendo la rottura deldella gamba sinistra. Stagione finita, per l’atleta italo-argentino che stava progressivamente dimostrando le proprie qualità, affermandosi come pedina indispensabile. Al quarto d’ora del secondo tempo,è scivolato sul parquet: subito ci si è resi conto della gravità dell’incidente e, consapevole dell’accaduto, la squadra ne ha psicologicamente risentito. Affrontando il capolista Conversano vittorioso 32-25, laCingoli ha scrollato l’imbattibilità stagionale degli avversari che procedono a punteggio pieno.

