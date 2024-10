Ilrestodelcarlino.it - L’arbitro nel mirino di Romagnoli: "Dubbi sul rosso diretto a Di Biagio"

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Mi dispiace per il risultato, perché la squadra ha giocato una grande partita, di sacrificio e di impegno dal primo all’ultimo minuto, meritando sicuramente qualcosa di più". Si dice amareggiato finale il presidente del Tolentino Marco, dopo la sconfitta interna per 1-2 contro la Maceratese. Per il Tolentino è la quarta sconfitta casalinga in altrettante gare, questa volta però arrivata dopo una buona prova della squadra di Passarini, che era andata pure in vantaggio con Tizi nel primo tempo, subendo poi la rimonta nella seconda frazione. "Alcune decisioni arbitrali lasciano più di qualcheo – dice il presidente –, specialmente l’episodio dela Dinel secondo tempo, ma non vogliamo lamentarci di questo perché non vogliamo condizionare gli arbitri e andiamo avanti per la nostra strada.