La nuova vita di Azuz Marzouk: diventerà un autista di bus (Di martedì 22 ottobre 2024) nuova vita per Azuz Marzouk che nella strage di Erba perse la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef. Il noto tunisino, 42 anni, sarebbe tra coloro che hanno iniziato la Driver Academy di LineeLecco. Di cosa si tratta? A luglio 2024 sono scattate le selezioni - da parte dell'azienda Quicomo.it - La nuova vita di Azuz Marzouk: diventerà un autista di bus Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 22 ottobre 2024)perche nella strage di Erba perse la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef. Il noto tunisino, 42 anni, sarebbe tra coloro che hanno iniziato la Driver Academy di LineeLecco. Di cosa si tratta? A luglio 2024 sono scattate le selezioni - da parte dell'azienda

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Talpa - cast e novità della nuova edizione : le rivelazioni di Diletta Leotta - La tridimensionalità è in video perché non c’è uno studio come un tempo, ma una corte delle spie e la villa delle spie, sì ci sono delle spie. C’ho messo tutta me stessa ed è una cosa a cui tengo molto. Il cast è molto variegato, un super cast per un programma attesissimo. Nuove rivelazioni di Diletta Leotta sulla nuova edizione de La Talpa, cosa ha detto la conduttrice Svelato il cast ufficiale ... (Bollicinevip.com)

La Talpa - Diletta Leotta a Verissimo racconta tutte le novità della nuova edizione del reality - Diletta Leotta condurrà la nuova edizione de La Talpa e a Verissimo ha rivelato tutte le novità che ci attendono nella nuova edizione del reality. (Comingsoon.it)

Un cocktail bar in stile "giungla" al posto dell'ex pasticceria - due fratelli inaugurano una nuova attività - Un nuovo cocktail bar prenderà vita dove un tempo sorgeva una nota pasticceria riminese. È il nuovo progetto di Lorenzo Rinaldi 29 anni e Roberto Rinaldi 36 anni che il prossimo 22 ottobre, alle 18.30, in via Marecchiese 314, inaugureranno il “Macaco vibes”, che ha l'ambizione di diventare un... (Riminitoday.it)