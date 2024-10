La fine di Sinwar e l’oscena mistificazione della pietas, tra Vecchioni a La7 e i post di @Tg3web (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tratto umoristico invero un tantino senile di Giannelli è scusabile con l’augusta età, e non gliene vogliamo. Ma la sua vignetta in cui Salv Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - La fine di Sinwar e l’oscena mistificazione della pietas, tra Vecchioni a La7 e i post di @Tg3web Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il tratto umoristico invero un tantino senile di Giannelli è scusabile con l’augusta età, e non gliene vogliamo. Ma la sua vignetta in cui Salv Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morte Sinwar - ora Hamas conferma. Per Netanyahu è “l’inizio della fine” - ma il gruppo islamista punta a un successore - L’arci-terrorista che ha ucciso migliaia di israeliani e rapito centinaia di cittadini, è stato ucciso dai nostri eroici soldati. Io credo che sul lungo periodo possa rappresentare un motivo di inasprimento: non c’è ombra di dubbio che le frustrazioni palestinesi e gli odi che si sono accumulati come conseguenza di quanto è stato fatto a Gaza, cresceranno insieme ai bambini di oggi che ... (Secoloditalia.it)

Gaza : perché la fine di sinwar non è l’inizio della pace - Netanyahu è riuscito a fermare Hamas decimando la popolazione, ma non ha espresso alcuna idea sul dopoguerra nella Striscia. The post Gaza: perché la fine di sinwar non è l’inizio della pace appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Medio Oriente - l’uccisione di Sinwar è “l’inizio della fine della guerra” ma restano i dubbi sulla pace - . offensive dell'Idf sui territori di Gaza non si fermano e decine di morti innocenti continuano a soffrire le conseguenze di una guerra che non sembra avere fine; intanto gli Usa iniziano a spingere per un cessate il fuoco, diminuendo anche le quantità di armi e munizioni donate allo Stato ebraico L'articolo. (Ildifforme.it)