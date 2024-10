Secoloditalia.it - La figuraccia di De Luca sulla sanità. Lui fa il comizio, un anziano lo interrompe: “Apri l’ospedaleee!”

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Stiamo facendo una rivoluzione”, arringa De, all’Hotel Ramada di Scafati, nel Salernitano, nel corso di un incontro sull’Autonomia differenziata in agricoltura. Si sente già in campagna elettorale, il presidente della Regione Campania, ed ecco che decanta le eccellenze dellacampana. Ma a un certo punto, accade l’irreparabile: una voce slla platea si leva: “e!”. Lui, Vincenzo De, fa finta di non capire, chiede lumi, dalla platea la voce isolata diventa quella di tanti: “Non dimenticare l’ospedale di Scafati, è chiuso”. Il governatore si, sembra infastidito. “Ma come, stiamo facendo investimenti, stiamo ristrutturando il pronto soccorso. Non fate demagogia. Stiamo facendo il massimo con le risorse che abbiamo”, si difende lo sceriffo, come si vede nel video di Repubblica Napoli.