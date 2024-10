La cassa d' espansione ha salvato Parma | trattenuti 52 milioni di metri cubi di acqua

La cassa d'espansione ha salvato Parma: trattenuti 5,2 milioni di metri cubi di acqua (Di martedì 22 ottobre 2024) Poteva essere una tragedia. Non lo è stata. La cassa di espansione sul torrente Parma, a Marano, ha infatti slavato la città, invasando un volume di 5,2 milioni di metri cubi di acqua davanti alle piogge torrenziali del fine settimana.Il bacino gestito da Aipo ha una capacità di circa 14 Parmatoday.it - La cassa d'espansione ha salvato Parma: trattenuti 5,2 milioni di metri cubi di acqua Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Poteva essere una tragedia. Non lo è stata. Ladisul torrente, a Marano, ha infatti slavato la città, invasando un volume di 5,2dididavanti alle piogge torrenziali del fine settimana.Il bacino gestito da Aipo ha una capacità di circa 14

Vignali sull'emergenza maltempo : "Salvati dalla Cassa d'espansione - carenza negli interventi di soccorso" - "Oggi possiamo dire che l'Amministrazione comunale di cui facevo parte è stata lungimirante quando ha pensato di realizzare la cassa di espansione. All'epoca gli eventi estremi che si stanno verificando negli ultimi anni non si presentavano con questa frequenza. A qualcuno sembrava un... (Parmatoday.it)

