Incubo iniziato dal telefonino Derubato col finto sos della figlia La truffatrice era di Potenza

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un messaggio sul, da un numero sconosciuto, con il quale una donna che si spacciava per la, spiegava al padre di aver perso il cellulare e di dover far fronte ad una immediata esigenza economica. Un “classico“truffa, soprattutto in danno di anziani che, una volta ancora, era andata a segno. L’episodio, che aveva avuto come vittima un 70enne residente a Gropello, era avvenuto a maggio. A seguitosua denuncia i carabinieri avevano avviato le indagini che hanno portato all’identificazione e alla denuncia di M.M.L., 28 anni, una donna diche ha precedenti alle spalle e che dovrà rispondere del reato di truffa.