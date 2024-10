Il sinistro di Ancelotti | Ero arrabbiato bevevo birra ma Carletto capiva…

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-22 08:21:13 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Una delle grandi qualità di Carlocome allenatore lo è gestione degli spogliatoi e sapere affrontare lo stress che si generano tra i giocatori meno assidui. Sono molti quelli che hanno evidenziato il qualità umana e tatto dell’italiano per far sentire importanti all’interno del gruppo tutti i calciatori, che giochino più o meno. Fa parte del successo di una squadra. Johann Vogel Ha ricordato in un’intervista al Gazzetta dello Sport il suo passaggio Milano nel Stagione 2005-06 e come, allora allenatore della Nazionale italiana, risolse un momento difficile. E’ successo così il calciatore svizzero eradopo essere stato alternare in un incontro con rossoneri. Non preoccuparti, giochi tu dopo partido. E infatti ha mantenuto la parola data.