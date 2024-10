Il Gal Alto Casertano ricorda Ercole de Cesare (Di martedì 22 ottobre 2024) Il nome di Ercole de Cesare campeggerà d’ora in poi nella sala riunione del GAL e rimarrà scolpito per sempre nella storia dell’Alto Casertano. Una grande commozione ed una visibile emozione facilmente rintracciabile sui volti dei tanti presenti hanno accompagnato, nella mattinata di sabato Casertanews.it - Il Gal Alto Casertano ricorda Ercole de Cesare Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il nome didecampeggerà d’ora in poi nella sala riunione del GAL e rimarrà scolpito per sempre nella storia dell’. Una grande commozione ed una visibile emozione facilmente rintracciabile sui volti dei tanti presenti hanno accompagnato, nella mattinata di sabato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il nome di Ercole De Cesare impresso per sempre nella storia del Gal Alto Casertano - “Noi l’amico presidente Ercole de Cesare lo ricorderemo per la sua disponibilità, la sua competenza, la sua tenacia, il suo equilibrio, il suo modo di essere amico e, principalmente, per il suo indiscusso attaccamento al territorio”, è il messaggio inviato dal presidente del collegio sindacale, Lino Diana. (Anteprima24.it)

Piedimonte Matese : intitolata ad Ercole de Cesare la sala del GAL - Tempo di lettura: 2 minutiSarà intitolata ad Ercole de Cesare, primo e storico presidente del Consorzio Gal Alto Casertano, la sala riunioni della nuova sede del Gruppo di Azione Locali ubicata in viale dei Pioppi, 16, nella città di Piedimonte Matese. it. Ercole de Cesare, scomparso da pochi mesi ma la cui assenza si avverte quotidianamente, in particolare per via della sua esperienza, ... (Anteprima24.it)