Movieplayer.it - Grande Fratello: Il "trucco" spagnolo, Shaila cambia (di nuovo) idea, l'anello di Yulia e le nomination

(Di martedì 22 ottobre 2024)appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini: due concorrenti volano in Spagna e sei gieffini finiscono in. Nella puntata del 21 ottobre del, c'è stato l'atteso crossover con il Gran Hermano. Il pubblico ha scelto di mandare Lorenzo ein Spagna, credendo di regalargli l'immunità . Nel frattempo, in Italia, la Casa è stata scossa dal confronto trae il suo ex fidanzato, Simone, e sei concorrenti sono finiti in. L'incontro inatteso Nella Casa più spiata d'Italia è entrato Simone, l'ormai ex fidanzato di. Nei giorni scorsi, la concorrente di origini cubane aveva minimizzato il loro rapporto, affermando che la relazione era appena agli inizi e non così forte, giustificando in