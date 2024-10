Grande Fratello 25, Maica Benedicto ha una missione segreta: il vero motivo del suo ingresso (Di martedì 22 ottobre 2024) Maica Benedicto è stata presentata nella casa del Grande Fratello 25 come una nuova concorrente, anche se resterà nella casa più spiata d’Italia solo per un breve periodo di tempo. Si parla di una permanenza di una singola settimana. Allo stesso tempo i concorrenti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno lasciato l’Italia per volare in Spagna ed entrare nella casa del Gran Hermano (versione spagnola del GF). Dopo la puntata in prima serata del 21 Ottobre 2024, quello che sembra essere il reale motivo di questo interscambio che ha interessato Maica: scopriamolo insieme. Grande Fratello 25: arriva Maica Benedicto L’ultimo appuntamento del Grande Fratello è stato caratterizato da un’incredibile sorpresa. Due concorrenti della versione italiana sono stati trasferiti al Gran Hermano per uno scambio deciso dai vertici dell’emittente. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Maica Benedicto ha una missione segreta: il vero motivo del suo ingresso Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di martedì 22 ottobre 2024)è stata presentata nella casa del25 come una nuova concorrente, anche se resterà nella casa più spiata d’Italia solo per un breve periodo di tempo. Si parla di una permanenza di una singola settimana. Allo stesso tempo i concorrenti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno lasciato l’Italia per volare in Spagna ed entrare nella casa del Gran Hermano (versione spagnola del GF). Dopo la puntata in prima serata del 21 Ottobre 2024, quello che sembra essere il realedi questo interscambio che ha interessato: scopriamolo insieme.25: arrivaL’ultimo appuntamento delè stato caratterizato da un’incredibile sorpresa. Due concorrenti della versione italiana sono stati trasferiti al Gran Hermano per uno scambio deciso dai vertici dell’emittente.

