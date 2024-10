Lanazione.it - Giovane trovato morto nel cantiere, sentiti diversi giovani conoscenti della vittima

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sarzana, 22 ottobre 2024 – Un appuntamento in città primatragedia. La squadra mobileQuestura spezzina dopo aver ascoltato il fratello del ragazzo di soli 17 anni sta mettendo in fila preziosi indizinotte del 24 settembre, ultima data impressa nel cellulare delsenza vita in un casottino deldi via del Murello. Per questo sono statiper arrivare alla persona che lo ha incontrato per l’ultima volta magari per cedergli qualche sostanza. In quella notte il telefonino del minorenne è stato utilizzato due volte per chiamare il fratello e poi il numero di emergenza 112. Il corpo senza vita è statonella notte tra il 7 e 8 ottobre dal fratello maggiore che risiede in città e non aveva più notizie da settimane.