Movieplayer.it - GialappaShow, lunga vita allo show comico di Tv8

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un'esilarante Laura Pausini ha trainato la prima puntata della stagione numero 4 el programma cult della Gialappa's Band. Da quasi 40 anni autentico unicum della comicità catodica italiana. Squadra che vince, non si cambia. Anzi, la si rafforza e aggiorna, con forze fresche e nuove idee. La prima puntata della 4a edizione delha confermato l'eccezionalità comica di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, ideatori di un programma che su Tv8 regala perle di ilarità rara, con l'esplosivo Mago Forrest a condurre una banda di artisti che anno dopo anno si sdoppiano in imitazioni brillanti e parodie esilaranti. Laura Pausini perfetta spalla comica Il vero jolly della prima puntata è stata Laura Pausini, co-conduttrice per una sera, perfetta spalla comica di un Mago Forrest che non