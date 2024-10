Liberoquotidiano.it - G7, Marcegaglia: "Cooperazione fondamentale per aiutare Paesi che stanno peggio"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pescara, 22 ott. - (Adnkronos) - "Idel G7 si debbono occupare deicheed è in quest'ottica che stiamo qui affrontando il tema della. In questo le imprese vogliono essere una parte importante, per fornire aiuti aiin via di sviluppo, in particolare all'Africa. Sentiamo questa responsabilità". E' quanto ha affermato Emma, al G7 Industry Stakeholder Conference, che si sta svolgendo a Pescara. "Sentiamo la responsabilità di fornire aiuti per non lasciare nessuno indietro".ha sottolineato che "idel G7 sono i principali fornitori di assistenza e valgono più del 60 per cento dei flussi globali". “Dall'inizio del B7, a dicembre dell'anno scorso, fino ad oggi, in questa nostra ultima tappa qui a Pescara, abbiamo percorso molta strada.