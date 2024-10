Fonseca: «Okafor e Chukwueze hanno dato la svolta; Leao? Nessun problema; spiace per Camarda, ma si rifarà di sicuro» (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in Champions League contro il Club Brugge Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul Club Brugge in Champions League ESORDIO DI Camarda E GOL ANNULLATO – «Camarda ha parlato molto bene. Dispiacere per il Calcionews24.com - Fonseca: «Okafor e Chukwueze hanno dato la svolta; Leao? Nessun problema; spiace per Camarda, ma si rifarà di sicuro» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Paulo, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in Champions League contro il Club Brugge Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul Club Brugge in Champions League ESORDIO DIE GOL ANNULLATO – «ha parlato molto bene. Dire per il

Champions League Milan - quanti punti servono a Paulo Fonseca per qualificarsi? La situazione - Champions League Milan, Paulo Fonseca non può più sbagliare e conta solo vincere: ecco quanti punti servono per qualificarsi. Sì, perché le prime otto classificate vanno direttamente agli ottavi di finale. La situazione Una vittoria contro il Club Bruges per cercare di risollevarsi dopo le due sconfitte rimediate contro Bayer Leverkusen e Liverpool. (Dailymilan.it)

Milan - Gazzetta : Paulo Fonseca rilancia Theo Hernandez e Rafael Leao : è la prova decisiva. Ecco perché - Le ultime Da due giocatori come loro, dirigenza allenatore e tifosi si aspettano molto di più di quanto fatto vedere nelle prime gare della stagione. Contro i belgi, però, Fonseca lancerà dall’inizio la “Theao”. Ecco perché View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Verso Milan-Club Brugge - Paulo Fonseca rilancia Ruben Loftus-Cheek. Le ultime - Ruben Loftus-Cheek avrà come obiettivo principale contro il Club Brugge di dare il suo contributo alla vittoria della squadra ma non solo. Incontri in cui rispettivamente non è sceso in campo per un problema muscolare e in cui ha fatto il suo ingresso in campo solamente nel finale di gara. Ruben Loftus-Cheek torna titolare in Milan-Club Brugge: ultima chiamata per lui? View this ... (Dailymilan.it)