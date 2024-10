Ferrara ancora sott’acqua: allerta rossa per l’esondazione del Po (Di martedì 22 ottobre 2024) Ferrara si prepara all’arrivo della piena del Po. Il sindaco Alan Fabbri ha ordinato l’evacuazione di sette famiglie e quattro attività nella golena. L’ordinanza è scattata questa mattina, quando il livello del fiume ha superato i 2,50 metri sopra lo zero idrometrico, raggiungendo la soglia rossa. “La piena del Po arriverà nel pomeriggio, intorno alle 15:00, a Pontelagoscuro”, ha spiegato il sindaco. Le famiglie e le attività coinvolte devono lasciare gli immobili in golena.Leggi anche: Italia, terremoto: un’altra scossa, ancora lì La Protezione Civile rassicura: la piena non supererà di molto la soglia critica. Tra le attività evacuate c’è anche Verderiva, una struttura che ospita animali. Qui vivono dieci cavalli, un asino, tre cani e un gatto. Il Comune ha subito avviato contatti per garantire la sicurezza degli animali. Thesocialpost.it - Ferrara ancora sott’acqua: allerta rossa per l’esondazione del Po Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024)si prepara all’arrivo della piena del Po. Il sindaco Alan Fabbri ha ordinato l’evacuazione di sette famiglie e quattro attività nella golena. L’ordinanza è scattata questa mattina, quando il livello del fiume ha superato i 2,50 metri sopra lo zero idrometrico, raggiungendo la soglia. “La piena del Po arriverà nel pomeriggio, intorno alle 15:00, a Pontelagoscuro”, ha spiegato il sindaco. Le famiglie e le attività coinvolte devono lasciare gli immobili in golena.Leggi anche: Italia, terremoto: un’altra scossa,lì La Protezione Civile rassicura: la piena non supererà di molto la soglia critica. Tra le attività evacuate c’è anche Verderiva, una struttura che ospita animali. Qui vivono dieci cavalli, un asino, tre cani e un gatto. Il Comune ha subito avviato contatti per garantire la sicurezza degli animali.

