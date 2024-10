Farmaci, Villani (Bambino Gesù): "Con monoclonale sperimentale anti-Rsv -90% ricoveri" (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "E' estremamente importante poter disporre di uno strumento sicuro, efficace, salvavita, che riduce drasticamente, del 90%, i ricoveri ospedalieri per la malattia da virus respiratorio sinciziale (Rsv)". Così Alberto Villani, coordinatore Area Pediatria universitar Ilgiornaleditalia.it - Farmaci, Villani (Bambino Gesù): "Con monoclonale sperimentale anti-Rsv -90% ricoveri" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "E' estremamente importante poter disporre di uno strumento sicuro, efficace, salvavita, che riduce drasticamente, del 90%, iospedalieri per la malattia da virus respiratorio sinciziale (Rsv)". Così Alberto, coordinatore Area Pediatria universitar

Farmaci - Villani (Bambino Gesù) : “Con monoclonale sperimentale anti-Rsv -90% ricoveri” - Così Alberto Villani, coordinatore Area Pediatria universitaria ospedaliera dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù […]. L'esperto sui risultati studio su clesrovimab, 'dato importante per impatto bronchiolite su famiglie ospedali e Ssn' "E' estremamente importante poter disporre di uno strumento sicuro, efficace, salvavita, che riduce drasticamente, del 90%, i ricoveri ospedalieri per la malattia ... (Sbircialanotizia.it)

