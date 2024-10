Da domani il via alla patente digitale: ecco l’errore che non dobbiamo commettere (Di martedì 22 ottobre 2024) Da domani l’ IT Wallet sarà realtà, quel portafoglio digitale voluto dall’Unione europea e che ogni governo ha dovuto adottare per i propri cittadini Nell’era della digitalizzazione totale, dove carte di credito, biglietti e chiavi della propria auto diventano tutti virtuali, l’Italia domani si prepara a fare un significativo passo nel futuro, entrando direttamente nella burocrazia digitale con un’iniziativa che riguarda da vicino milioni di automobilisti che dovranno abbandonare il tradizionale supporto cartaceo della patente di guida per vederla trasformare in un documento digitale. Svolta epocale per tutti gli automobilisti italiani – Cityrumors.it La Commissione Europea è decisa a fare di questo decennio il “decennio digitale” europeo. Cityrumors.it - Da domani il via alla patente digitale: ecco l’errore che non dobbiamo commettere Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal’ IT Wallet sarà realtà, quel portafogliovoluto dall’Unione europea e che ogni governo ha dovuto adottare per i propri cittadini Nell’era della digitalizzazione totale, dove carte di credito, biglietti e chiavi della propria auto diventano tutti virtuali, l’Italiasi prepara a fare un significativo passo nel futuro, entrando direttamente nella burocraziacon un’iniziativa che riguarda da vicino milioni di automobilisti che dovranno abbandonare il tradizionale supporto cartaceo delladi guida per vederla trasformare in un documento. Svolta epocale per tutti gli automobilisti italiani – Cityrumors.it La Commissione Europea è decisa a fare di questo decennio il “decennio” europeo.

Da domani il via alla patente digitale : ecco l’errore che non dobbiamo commettere - Ecco perchè tutti gli stati membri sono chiamati al progressivo processo di digitalizzazione dei documenti personali di ogni cittadino. Da domani quindi l’Italia entrerà in questa prima fase di digitalizzazione e per accedere a It-Wallet bisognerà istallare sullo smartphone l’app IO, accedere tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica e aprire la sezione “Portafoglio”, dove a quel punto ... (Cityrumors.it)

