Anteprima24.it - Clima rovente in Consiglio Comunale: l’insediamento Solitek ennesima beffa per il Sannio?

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minuticon allontanamento e fuochi d’artificio. La riunione odierna dell’Assise beneventana a Palazzo Mosti è stata talmente scoppiettante che c’è stato anche un “cartellino rosso” sventolato dal Sindaco Clemente Mastella nei confronti di Gabriele Corona. Questi, presidente di AltraBenevento, di recente confluito nel M5S, pur non potendo “giocare” nella Sala Consiliare in quanto non è ‘eletto’ e dunque non è autorizzato a discutere degli argomenti iscritti all’Ordine del giorno con i rappresentanti del, tuttavia stava partecipando ad un colloquio con un Consiglierein carica.