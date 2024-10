Thesocialpost.it - Chieri, auto in marcia prende fuoco in una via principale

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nella serata di lunedì 21 ottobre 2024, un’ha presomentre era in movimento in via Andezeno a, nei pressi del ristorante Sun Sushi. Le persone a bordo sono riuscite a mettersi in salvo appena prima che il veicolo venisse avvolto dalle fiamme. Leggi anche: Ginostra flagellata dal maltempo: “Siamo in 30, attaccati a uno scoglio che rischia di sgretolarsi” Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili deldel distaccamento cittadino, ma nonostante la rapidità dell’intervento, l’è stata completamente distrutta e non recuperabile. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico nella zona, a causa delle operazioni di spegnimento e del fermo del mezzo. Il racconto del vigile urbano “Ho subito recuperato un estintore dal ristorante lì vicino e ho provato a spegnere le fiamme. Non era sufficiente, erano già troppo alte”.