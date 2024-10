Sport.quotidiano.net - Che inizio di stagione per il centrocampista. Sassuolo, garanzia Boloca: il più presente

(Di martedì 22 ottobre 2024) di Stefano FoglianiÈ stato, finora, l’unico punto fermo di unche ha cambiato, per nove volte su nove, l’undici iniziale. Il piùdi tutti e l’unico sempre titolare, con la bellezza di 742’ giocati su 810’ possibili in campionato, impreziositi tra l’altro dal gol che ha spaccato Brescia-, portando in vantaggio i neroverdi che poi trionferanno. Se cerchi l’indispensabile, nele nella sua rosa extralarge, fai fatica a trovarlo, viste le tante, tantissime soluzioni che un gruppo così assortito offre a Fabio Grosso, ma se cerchi quello che c’è sempre, ‘l’affidabile’ per defne, trovi Daniel(in foto contro lo Spezia), tuttocampista neroverde ‘attenzionatissimo’ in questi primi giorni della settimana che porta al derby.