Inter-news.it - Calhanoglu quando rientra? L’Inter mette al vaglio 2 opzioni – CdS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)perde Hakan, che contro la Roma ha lasciato il campo dopo appena quindici minuti di partita. Ora si ragiona sul suo rientro in campo. CAUTELA – Troppo importanteper questa Inter. Il turco, domenica sera, ha chiesto il cambio dopo appena quindici minuti di partita. Ieri, l’esito degli esami strumentali, che hanno riscontrato un’elongazione muscolare.dovrà fare a meno del suo regista domani sera contro lo Young Boys, sfida in cui mancheranno anche altri due giocatori. Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League, si trova in una situazione sicuramente non facile da gestire.dovrà necessariamente essere in maniera cauta e ottimale per evitare rischiose ricadute. Ecco perché contro la Juventus la sua presenza è appesa ad un filo.