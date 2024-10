Cade dal tetto di un capannone 75enne ferito, è gravissimo (Di martedì 22 ottobre 2024) È precipitato dal tetto di un capannone alto 8 metri ed ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale san Gerardo di Monza. Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio nella zona industriale di Mazzo di Rho. È successo poco prima delle 16 all’interno della Nastritalia, azienda che produce e commercializza nastri adesivi per pelli e calzature. L’uomo, un italiano di 75 anni, sarebbe salito sul tetto del capannone per fare dei controlli, quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato. Un volo da un’altezza stimata di 7-8 metri. È scattata subito la telefonata alla centrale operativa del 112. Sul posto, in via Achille Grandi 62, sono arrivati l’elisoccorso e due ambulanze, oltre alle forze dell’ordine. Quando i sanitari sono entrati nel cortile dell’azienda il 75enne era a terra, incosciente. Ilgiorno.it - Cade dal tetto di un capannone 75enne ferito, è gravissimo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È precipitato daldi unalto 8 metri ed ora è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale san Gerardo di Monza. Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio nella zona industriale di Mazzo di Rho. È successo poco prima delle 16 all’interno della Nastritalia, azienda che produce e commercializza nastri adesivi per pelli e calzature. L’uomo, un italiano di 75 anni, sarebbe salito suldelper fare dei controlli, quando per cause ancora in corso di accertamento è precipitato. Un volo da un’altezza stimata di 7-8 metri. È scattata subito la telefonata alla centrale operativa del 112. Sul posto, in via Achille Grandi 62, sono arrivati l’elisoccorso e due ambulanze, oltre alle forze dell’ordine. Quando i sanitari sono entrati nel cortile dell’azienda ilera a terra, incosciente.

Incidente sul lavoro a Rho - anziano di 75 anni cade dal tetto del capannone : è gravissimo - L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio in via Achille Grandi, nella Frazione Mazzo, intorno alle 15. Un uomo di 75 anni è in gravissime condizioni dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dell’azienda Nastritalia di Rho, in provincia di Milano. 45. . Al momento, non è chiara la dinamica dell’infortunio, ma l’altezza da cui l’anziano è caduto è di circa 7-8 metri. (Ilgiorno.it)

Cede il tetto del capannone - operaio precipita a terra : è grave - . L'operaio stava eseguendo alcuni lavori sul tetto di un capannone di una azienda agricola a Sarmato quando, per cause al vaglio, la copertura ha ceduto e l'uomo è caduto a terra. Sono gravi le lesioni riportate da un 59enne rimasto ferito nel pomeriggio del 21 ottobre in un infortunio sul lavoro. (Parmatoday.it)

Cede il tetto del capannone mentre lavora - operaio precipita a terra : è grave - L'operaio stava eseguendo alcuni lavori sul tetto di un capannone di una azienda agricola a Sarmato quando, per cause al vaglio, la copertura ha ceduto e l'uomo è caduto a terra. . . . Sono gravi le lesioni riportate da un 59enne rimasto ferito nel pomeriggio del 21 ottobre in un infortunio sul lavoro. (Ilpiacenza.it)