Inter-news.it - Bisseck: «L’Inter giocherà con grande intensità! Mi aspetto più spazio»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Yannnella conferenza stampa di vigilia di Young Boys-Inter. Insieme al difensore anche l’allenatore Simone Inzaghi è apparso di fronte ai giornalisti. CONFERENZAALLA VIGILIA DI YOUNG BOYS-INTER, quali sono le difficoltà di questa sfida prima di una sfida importante come quella contro la Juventus? Contro la Roma abbiamo fatto una partita importante, domani giocheremo una sfida altrettanto importante. Giocheremo cone concentrazione, quella che è mancata in alcune partite in questa stagione. Siamo felici della vittoria di Roma ma è ormai il passato. Ora siamo pienamente concentrati sullo Young Boys, in Champions League in ogni partita devi dare il 100%.