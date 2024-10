Inter-news.it - Zola sposa la ‘linea Marotta’: «Importanti le seconde squadre»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Gianfrancoha espresso il proprio parere favorevole all’introduzione “strutturale” dellein linea con i vantaggi che da esse derivano: il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha un piano in merito. LA STRATEGIA – Gianfranco, vicepresidente della Lega Pro, ha parlato a margine del Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo a Roma. Questo il suo punto di vista in merito all’introduzione delle, riportato da Sport Mediaset: «Lepossono aiutare? Sono d’accordo. Hanno una doppia funzione: danno esperienza a giocatori che non ne hanno ed è un percorso che non ha prezzo. E poi alza il livello della qualità del campionato, ne abbiamo bisogno».