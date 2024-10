WTA Tokyo, Bianca Andreescu e Leylah Fernandez approdano al secondo turno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Calato il sipario sulla giornata di incontri nel torneo WTA di Tokyo. Sul cemento giapponese tante rinunce hanno costellato l’inizio di questo evento, tra cui quella della spagnola Paula Badosa. E così, a tenere banco sono state le vittorie canadesi. Il riferimento è a Bianca Andreescu e a Leylah Fernandez. L’attuale n.159 del ranking sta cercando disperatamente di ritrovare continuità di rendimento, dopo aver fatto i conti con una serie infinita di infortuni che ne hanno affossato le quotazioni. Bianca ha prevalso nella sfida contro la padrona di casa Mei Yamaguchi (n.410 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 38 minuti di partita. Sul proprio cammino, ci sarà da affrontare la testa di serie n.2, Beatriz Haddad Maia. Un incrocio difficile per la nordamericana, al cospetto della brasiliana che sull’hard può far valere la sua grande potenza. Oasport.it - WTA Tokyo, Bianca Andreescu e Leylah Fernandez approdano al secondo turno Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Calato il sipario sulla giornata di incontri nel torneo WTA di. Sul cemento giapponese tante rinunce hanno costellato l’inizio di questo evento, tra cui quella della spagnola Paula Badosa. E così, a tenere banco sono state le vittorie canadesi. Il riferimento è ae a. L’attuale n.159 del ranking sta cercando disperatamente di ritrovare continuità di rendimento, dopo aver fatto i conti con una serie infinita di infortuni che ne hanno affossato le quotazioni.ha prevalso nella sfida contro la padrona di casa Mei Yamaguchi (n.410 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 38 minuti di partita. Sul proprio cammino, ci sarà da affrontare la testa di serie n.2, Beatriz Haddad Maia. Un incrocio difficile per la nordamericana, al cospetto della brasiliana che sull’hard può far valere la sua grande potenza.

