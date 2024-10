Violenza sessuale in corso Como, la Procura apre un’indagine: individuato un ragazzo di 20 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il giovane è stato identificato grazie alle indicazioni della vittima. Accusato di essere l'autore degli abusi avvenuti all'interno di un'auto dopo una serata trascorsa in una discoteca di corso Como a Milano, sarà presto iscritto nel registro degli indagati. Fanpage.it - Violenza sessuale in corso Como, la Procura apre un’indagine: individuato un ragazzo di 20 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il giovane è stato identificato grazie alle indicazioni della vittima. Accusato di essere l'autore degli abusi avvenuti all'interno di un'auto dopo una serata trascorsa in una discoteca dia Milano, sarà presto iscritto nel registro degli indagati.

