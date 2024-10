Uomo si risveglia dopo un incidente d’auto nel 2019, credendo di trovarsi nel 1980 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La storia di Luciano D’Adamo, un Uomo romano di 68 anni, ha catturato l’attenzione del pubblico dopo aver riportato una grave amnesia a seguito di un incidente stradale nel 2019. Questo evento traumatico ha completamente alterato la sua percezione temporale e ha cambiato il corso della sua vita, portandolo a riscoprire un mondo che sembrava estraneo. Un racconto che mescola cronaca e umanità, rivelando le complessità della memoria e dell’identità. L’incidente e il risveglio traumatico Il 20 marzo 2019, Luciano D’Adamo stava semplicemente tornando a casa dal lavoro quando è stato investito da un’automobile mentre si trovava a Monte Mario. Questo tragico evento ha segnato l’inizio di una nuova vita per lui, ma non nel senso convenzionale del termine. Gaeta.it - Uomo si risveglia dopo un incidente d’auto nel 2019, credendo di trovarsi nel 1980 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La storia di Luciano D’Adamo, unromano di 68 anni, ha catturato l’attenzione del pubblicoaver riportato una grave amnesia a seguito di unstradale nel. Questo evento traumatico ha completamente alterato la sua percezione temporale e ha cambiato il corso della sua vita, portandolo a riscoprire un mondo che sembrava estraneo. Un racconto che mescola cronaca e umanità, rivelando le complessità della memoria e dell’identità. L’e il risveglio traumatico Il 20 marzo, Luciano D’Adamo stava semplicemente tornando a casa dal lavoro quando è stato investito da un’automobile mentre si trovava a Monte Mario. Questo tragico evento ha segnato l’inizio di una nuova vita per lui, ma non nel senso convenzionale del termine.

